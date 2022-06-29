Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на шахматном турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Теймуразом Раджабовым в десятом туре турнира претендентов (0,5:0,5). Партия закончилась на 37-м ходу.

Непомнящий продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, набрав 7,0 очков после десяти партий.

Ближайший преследователь — Фабиано Каруана из США (5,5 очка), который играет в десятом туре с представителем Франции Алиреза Фиружа.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.