Директор шахматной школы Яна Непомнящего оценил шансы российского гроссмейстера выиграть турнир претендентов

Директор шахматной школы Яна Непомнящего Евгений Марголин заявил, что борьба за победу в шахматном турнире претендентов для российского гроссмейстера еще впереди.

«Несмотря на блестящий результат Яна в первых девяти партиях, вся борьба еще впереди, — сказал Марголин ТАСС. — За оставшиеся партии все может измениться и цена каждой ошибки очень высока. Наиболее важными партиями для Яна, наверное, будут те, в которых он будет играть черным цветом — всегда есть риск попасться на дебютную новинку или просто не выйти из дебюта. Как мы видели в прошлых партиях, шахматисты серьезно готовятся и стараются удивить».

Непомнящий лидирует в турнирной таблице, набрав 6,5 очка после девяти партий.

Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.