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Карлсен — Непомнящий: смотреть прямую трансляцию восьмой партии матча

14:30
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
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Сегодня, 5 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет восьмую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

В воскресенье 31-летний Непомнящий сыграет черными фигурами.

Видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий в прямом эфире покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Счет после 7 партий: 4 — 3 в пользу 31-летнего Карлсена. В случае равного счета после 14 партий проводится тай-брейк из 4 быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий

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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры