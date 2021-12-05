Сегодня, 5 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет восьмую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

В воскресенье 31-летний Непомнящий сыграет черными фигурами.

Видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий в прямом эфире покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Счет после 7 партий: 4 — 3 в пользу 31-летнего Карлсена. В случае равного счета после 14 партий проводится тай-брейк из 4 быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий