Гроссмейстер Смагин объяснил, почему Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в 7-й партии

Российский гроссмейстер Сергей Смагин прокомментировал итоги седьмой партии матча за шахматную корону между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим.

«То, что сегодня случилась такая беззубая ничья, было предсказуемо. Для большинства профессионалов это было очевидно, потому что Ян был вымотан почти восьмичасовой игрой с негативным исходом вчера, плюс было непонятно, какую теперь стратегию выстраивать. Для этого необходимо время, понимание, оценка ситуации, оценка собственных возможностей, поэтому не удивительно, что шахматисты не пытались сегодня ситуацию на доске обострить.

С моей точки зрения — это правильное решение. Яну нужно время, чтобы разобраться что к чему. Зацепиться за победу черными фигурами ему будет крайне трудно, а вот белыми вполне возможно. Ему нужно завтра очень сильно отработать, постараться завтра не проиграть, чтобы в девятой партии достать все свои лучшие качества на этот момент и побороться за победу", — заявил Смагин «Газете.Ru».