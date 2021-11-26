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Дмитрий Медведев пожелал удачи Непомнящему в матче за шахматную корону с Карлсеном

13:58
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему перед матчем за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Хочу пожелать Яну Непомнящему удачи в матче за звание чемпиона мира против Магнуса Карлсена, — написал Медведев в Twitter. — Впереди вас ждет очень непростая борьба, в которой нужно показать не только свою шахматную силу, но и хладнокровие, терпение и выдержку. Болеем за Яна Непомнящего».

Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и действующим чемпионом мира Карлсеном пройдет с 26 ноября по 15 декабря в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MedvedevRussia/status/1464168027210104834

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры