Дмитрий Медведев пожелал удачи Непомнящему в матче за шахматную корону с Карлсеном

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему перед матчем за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Хочу пожелать Яну Непомнящему удачи в матче за звание чемпиона мира против Магнуса Карлсена, — написал Медведев в Twitter. — Впереди вас ждет очень непростая борьба, в которой нужно показать не только свою шахматную силу, но и хладнокровие, терпение и выдержку. Болеем за Яна Непомнящего».

Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и действующим чемпионом мира Карлсеном пройдет с 26 ноября по 15 декабря в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».