Дмитрий Медведев пожелал удачи Непомнящему в матче за шахматную корону с Карлсеном
13:58
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему перед матчем за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Хочу пожелать Яну Непомнящему удачи в матче за звание чемпиона мира против Магнуса Карлсена, — написал Медведев в Twitter. — Впереди вас ждет очень непростая борьба, в которой нужно показать не только свою шахматную силу, но и хладнокровие, терпение и выдержку. Болеем за Яна Непомнящего».
Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и действующим чемпионом мира Карлсеном пройдет с 26 ноября по 15 декабря в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/MedvedevRussia/status/1464168027210104834
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