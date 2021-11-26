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«Спартак» пожелал удачи Непомнящему перед матчем за мировую шахматную корону с Карлсеном

12:37
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«Спартак» обратился к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему перед матчем за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Сегодня в Дубае начинается матч за мировую шахматную корону! — говорится в сообщении «Спартака» в Instagram. — Желаем удачи нашему болельщику Яну Непомнящему и ждем победы!»

Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и действующим чемпионом мира Карлсеном пройдет с 26 ноября по 15 декабря в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWu6iqLL0sR/

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры