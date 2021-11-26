«Спартак» пожелал удачи Непомнящему перед матчем за мировую шахматную корону с Карлсеном
12:37
«Спартак» обратился к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему перед матчем за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Сегодня в Дубае начинается матч за мировую шахматную корону! — говорится в сообщении «Спартака» в Instagram. — Желаем удачи нашему болельщику Яну Непомнящему и ждем победы!»
Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и действующим чемпионом мира Карлсеном пройдет с 26 ноября по 15 декабря в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».
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