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Сегодня, 23:05

Карлсен о Непомнящем: «Он был недооценен экспертами, но здорово справился»

Карлсен оценил победу Непомнящего на турнире претендентов
Руслан Минаев
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Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен поделился мыслями о победе россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов.

«Он играл очень хорошо, использовал большинство своих возможностей. Было много интересных партий, и он извлек из них отличный результат.

Ожидал ли я его победы? Не ожидал. Я считал, что он был слишком недооценен экспертами и букмекерами, но мне все же казалось, что Дин и Фабиано — фавориты. Но он действительно здорово справился. Повлияет ли этот результат на мое решение по поводу матча за звание чемпиона мира? Посмотрим, посмотрим», — сказал Карлсен.

Россиянин стал первым шахматистом в истории, которому удалось выиграть турнир претендентов два раза подряд.

В матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с Карлсеном.

Источник: https://www.facebook.com/STLChessClub/videos/1114911575904867/
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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