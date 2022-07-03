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Гроссмейстер Грищук о Непомнящем: «Он прибавил после матча за шахматную корону с Карлсеном»

Грищук оценил игру Непомнящего на турнире претендентов
Руслан Минаев
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Российский гроссмейстер Александр Грищук поделился мнением после победы Яна Непомнящего на турнире претендентов.

«Непомнящий выиграл за явным преимуществом. Он прибавил после матча за шахматную корону с Магнусом Карлсеном, стал спокойнее и увереннее играть. У всех остальных участников были по ходу турнира проблемы, они оказались не в форме. Но это их проблемы, а не Яна», — цитирует Грищука RT.

Россиянин стал первым шахматистом в истории, которому удалось выиграть турнир претендентов два раза подряд.

В матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1021762-nepomnyaschii-shahmaty-turnir
Александр Грищук
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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