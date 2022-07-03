Гроссмейстер Грищук о Непомнящем: «Он прибавил после матча за шахматную корону с Карлсеном»
Грищук оценил игру Непомнящего на турнире претендентов
Российский гроссмейстер Александр Грищук поделился мнением после победы Яна Непомнящего на турнире претендентов.
«Непомнящий выиграл за явным преимуществом. Он прибавил после матча за шахматную корону с Магнусом Карлсеном, стал спокойнее и увереннее играть. У всех остальных участников были по ходу турнира проблемы, они оказались не в форме. Но это их проблемы, а не Яна», — цитирует Грищука RT.
Россиянин стал первым шахматистом в истории, которому удалось выиграть турнир претендентов два раза подряд.
В матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном.
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