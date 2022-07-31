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Американский гроссмейстер назвал истинную причину отказа Карлсена играть за шахматную корону с Непомнящим

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Американский гроссмейстер, один из самых популярных шахматных комментаторов Даниэль Народицкий поделился своим мнением о решении Магнуса Карлсена отказаться от пятой защиты чемпионского титула.

«Не думаю, что дело в мотивации, — сказал «СЭ» Народицкий. — Люди недооценивают, сколько надо готовиться к матчу. Я не был секундантом, но не секрет, что период интенсивной подготовки занимает 9-10 месяцев. Магнусу надо собирать большую команду, платить всем зарплату. А если он проиграет, то все эти действия себя не окупят. При этом он уже доказал, что является лучшим за всю историю. Сейчас ему важнее добраться до отметки 2900, чем опять почти год изучать Непомнящего. Делать 12 ничьих и выигрывать на тай-брейке. Ему просто надоел этот процесс. Отсутствие мотивации относится не к матчу, а к периоду подготовки, который более обременительный, как ни странно, чем сам матч».

За шахматную корону сыграют Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Матч состоится в апреле — мае 2023 года.

Магнус Карлсен. Гроссмейстер Народицкий: «Карлсен устал от интенсивной подготовки, а не от матчей на первенство мира»

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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Матч за титул чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Лижэнем должен состояться в апреле-мае 2023 года
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