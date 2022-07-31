Гроссмейстер Народицкий: «Карлсен устал от интенсивной подготовки, а не от матчей на первенство мира»

Известный американский шахматист — о 250 партиях с Фируджей в разгар турнира претендентов, популярности Накамуры и отказе чемпиона мира.

19-летний вундеркинд из Ирана Алиреза Фируджа провалил претендентов-2022, но все равно стал одним из самых обсуждаемых гроссмейстеров в Мадриде. Накануне партии с Яном Непомнящим в 11-м туре он провел интернет-матч длиной в 250 минутных партий с одним из комментаторов турнира Даниэлем Народицким. «СЭ» связался с американским гроссмейстером, который рассказал про тот самый матч, назвал причины поражения Хикару Накамуры в последнем туре и объяснил уверенную игру Яна Непомнящего в столице Испании. Также Народицкий заявил, что ему понятны мотивы Магнуса Карлсена добрать до отметки 2900, а не защищать корону.

Не чувствую себя виноватым за провал Фируджи

— Вас удивило, что в разгар турнира претендентов Фируджа решил провести такой длинный матч в интернете? Когда вы закончили играть эти 250 партий?

— Могу рассказать эту историю в хронологическом порядке. Я проводил стрим со своей подругой Диной, которая также работала на турнире претендентов в Мадриде. Кто-то в нашем чате написал, что Алиреза на Lichess и готов поиграть с кем-нибудь по минутке. Я не смог удержаться и принял вызов. Изначально предполагал, что мы сыграем 10 или 15 партий и разойдемся спать. Мы сыграли 25 партий, и я решил закончить стрим с Диной. Уже почистил зубы и был готов ложиться. При этом Фируджа был онлайн, и я предложил ему еще 10-15. Он принял вызов, и мы провели еще очень много партий, не замечая времени. Правда, когда играешь по минуте, то полчаса-час пролетают мгновенно. Когда мы закончили, то на часах было 5.30. Я понял, что эту историю будут обсуждать, но не ожидал, что ее воспримут настолько серьезно. О ней высказался даже Гарри Каспаров (признан иноагентом в России. — Прим. «СЭ»).

Все-таки Алирезе всего 19 лет. Он находился под огромным давлением, от него ожидали сумасшедшего результата в Мадриде, но дела шли не лучшим образом. Он хотел отвлечься, решил, что онлайн-матч придаст ему позитива. Увы, эффект был обратным. После той ночи Фируджа проиграл Непомнящему, допустив детские ошибки. При этом я не чувствую себя виноватым. Если бы он играл не со мной, то с кем-то другим.

Даниэль Народицкий. ChessBase

— Вы прокомментировали весь турнир претендентов-2022. Фирудже пока все-таки тяжело соперничать с опытными игроками в классику?

— У него выдающиеся результаты в классику с игроками 2500-2600. Можно поднять статистику, если не ошибаюсь, он выигрывает 85% партий. И белыми, и черными. Его репертуар подходит под открытые турниры, но у Алирезы практически нет опыта игры с гроссмейстерами уровня Ароняна, Каруаны, Накамуры. А его (опыт. — Прим. «СЭ») не заменить даже самой лучшей подготовкой. Плюс на него однозначно сильно повлияли высказывания Магнуса, который заявил, что хочет играть матч за корону только с ним. Фируджа изначально не воспринял это как шутку.

— Многие гроссмейстеры, в том числе Владимир Крамник и Александр Грищук, отмечали, что уровень турнира претендентов был очень слабым. Вы согласны с этим мнением?

— С точки зрения уровня я не вправе критиковать. Не отбирался на турнир претендентов, мне сложно понять, с каким давлением борются гроссмейстеры. При этом мне не бросились в глаза какие-то вопиющие моменты. Да, было несколько странных зевков. Алирезы против Яна. Партия Лижэня против Непомнящего в первом туре. Поражение Хикару Накамуры от Дина в последнем. Тот факт, что Фабиано не нашел выигрыш с Яном в девятом туре. При этом я хорошо помню турнир претендентов-2013 в Лондоне, где за победу боролись Крамник и Карлсен. Там тоже были странные моменты и откровенные зевки.

Сейчас немодно предлагать ничьи. Карлсен задал этот тренд

— Были ли партии, в которых были показаны какие-то новинки?

— Если смотреть на дебюты, то за последние пару лет можно выделить новый тренд. В партиях с 2010 по 2015 год постоянно были какие-то новинки в топовых турнирах или какой-то богом забытый вариант. Каруана его применяет, и все начинают повторять. Сейчас такого нет. В основном гроссмейстеры, играя белыми, перестали стремиться к позициям с объективным перевесом. Таких позиций просто нет. После e4-е5 нет дебютов, где у белых появляются серьезные шансы на объективный перевес. Сильнейшие стараются получать позиции, где они чувствуют себя более комфортно и где тяжело дается компьютерный анализ. Например, партия Дуда — Куруана. Фабиано — специалист итальянской партии. Он одинаково хорошо играет ее белыми и черными. Несмотря на это, поляк его просто смел. Ходя долгое время компьютер показывал равенство.

Или уже упомянутая партия Дина с Хикару в последнем туре. Казалось, что все катится к ничьей, шансов на результативную партию было ноль. Но даже в полностью мертвых позициях гроссмейстеры продолжают искать шансы и находят их. В этом плане нужно отдать должное Карлсену. Он задал этот тренд. Сейчас немодно предлагать ничьи. Все хотят разыгрывать эндшпили, в разных позициях искать шансы и заставлять оппонента попотеть.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

— Перед ТП многие оценивали шансы Непомнящего на победу как минимальные. Он же победил с явным преимуществом. Вы тоже не относили его к фаворитам?

— Я считал его одним из трех главных фаворитов наряду с Каруаной и Лижэнем. Но многие почему-то делали выводы исключительно по матчу Яна в Дубае. Все помнят шестую партию, где он подставил фигуру Магнусу, но люди забыли, что ему это совсем не свойственно. Он был под огромным давлением. Полностью сломался после 100-ходовой партии, хотя до этого играл достойно. Где-то даже с перевесом. В шахматном мире часто такое происходит. Один плохой турнир — и даже сильнейшего гроссмейстера с огромным опытом начинают хоронить. Если же внимательно посмотреть на его результаты на турнире претендетов-2020 в Екатеринбурге, серии супертурниров, то он явно был в хорошей форме. Ян силен в блице, редко попадает в цейтнот. Дебютная подготовка у него всегда была на высоком уровне, он комфортно себя чувствует в острых позициях. Непомнящего тяжело обыграть черными, особенно после того, как он начал играть русскую партию. Так что если логически размышлять, то шансы у него были не хуже, чем у других фаворитов.

— Обидно, что Накамура не смог удержать второе место в концовке турнира претендентов. Чем можно объяснить его поражение в последнем туре?

— Все знают, что Хикару больше сосредоточен на развитии своих каналов на Twitch и YouTube. Он даже не называет себя профессиональным шахматистом. Перед началом турнира в Мадриде он говорил, что будет играть в свое удовольствие. На него не давит результат. Если получится выиграть, то хорошо, если нет — он не расстроится. За счет такого настроя он зачастую психологически сильнее оппонентов. Никто не любит с ним играть, в том числе Магнус. Но мне кажется, что к концу турнира он стал понимать, что у него есть реальный шанс стать вторым. А если Карлсен откажется, то и сыграть за шахматную корону. Плюс с Непомнящим у него неплохие результаты. Думаю, Хикару стал представлять этот путь и это его сгубило. С Дином у него сдали нервы. Бывают ошибки, которые можно объяснить просчетом: не увидел ход в определенном варианте, недооценил ресурсов соперника. Но его ход — слон d8 — был совершенно необъясним. Мозг Накамуры в тот момент отключился. Для него это нехарактерно. Обычно он по заказу делает ничьи.

— Накамура — самый популярный шахматист мира после Карлсена?

— Конечно. По популярности из топов рядом никого и близко нет. Если бы Хикару выиграл турнир претендентов, то его матч с Магнусом смотрели бы миллионы.

ФИДЕ должны прийти люди, которые понимают мир онлайн-шахмат

— Магнус объяснил отказ защищать корону отсутствием мотивации. Вы понимаете это? Все-таки на кону самое престижное звание в мире шахмат и два миллиона евро...

— Не думаю, что дело в мотивации. Люди недооценивают, сколько надо готовиться к матчу. Я не был секундантом, но не секрет, что период интенсивной подготовки занимает 9-10 месяцев. Магнусу надо собирать большую команду, платить всем зарплату. А если он проиграет, то все эти действия себя не окупят. При этом он уже доказал, что является лучшим за всю историю. Сейчас ему важнее добраться до отметки 2900, чем опять почти год изучать Непомнящего. Делать 12 ничьих и выигрывать на тай-брейке. Ему просто надоел этот процесс. Отсутствие мотивации относится не к матчу, а к периоду подготовки, который более обременительный, как ни странно, чем сам матч.

— Вам не кажется, что отказ Магнуса — это определяющее событие для шахмат? Темп жизни меняется, а шахматы нет. Мы смотрим матчи из 12-14 партий, с классическим контролем времени по 5-6 часов. Для обывателя это невыносимо трудно.

— Полностью согласен. Стандартный контроль времени в классику должен быть 90 минут + 30 секунд на ход. Без добавки времени после 40-го хода. Иначе партии очень тяжело комментировать. Постоянно держать внимание зрителей, особенно когда партия находится в скучнейшем эндшпиле, а игрокам прибавляется еще по 20 минут. Игрокам с рейтингом 2000+ будет интересно посмотреть до конца. Для остальных это превращается в откровенную тягомотину.

— Что помимо контроля в классике стоит изменить в мировых шахматах?

— Должно быть больше серьезных турниров в блиц и рапид. Сейчас никто не следит за своим рейтингом в ФИДЕ в быстрые шахматы. Если найти достойных спонсоров под эти турниры, организовать достойное совещание, то фанатов у шахмат стало бы гораздо больше. Плюс ФИДЕ надо начать сотрудничать с шахматными сайтами, которые проводят много онлайн-турниров. Но они не имеют никакого отношения к ФИДЕ. Люди играют за деньги и за рейтинг на условном chess.com (сайт заблокирован в России). Если бы эти турниры были легитимными, то аналоговые шахматисты стали бы серьезнее относиться к онлайн-шахматам. Организации необходимо омоложение. Туда должны прийти люди, которые понимают мир онлайн-шахмат. Сейчас этого и близко нет. Просто зайдите на сайт ФИДЕ. Это комедия, а не сайт. Просто кусок мусора.

Не стоит забывать, что у шахмат очень высокий порог входа. Чтобы понимать большинство нюансов, надо погрузиться в игру минимум на один год. В отличие от баскетбола или футбола, где можно понять правила за пять минут и начать наслаждаться. Поэтому флагорубство, красивая картинка, профессиональные стандарты для трансляций — очень важны. Чтобы в том числе у новых спонсоров появился интерес к игре.

— Как вы отнеслись к спору Крамника и Дмитрия Андрейкина относительно рубки флага? «Мне неприятно осознавать, что мир шахмат значительно изменился и то, что должно было быть постыдной и грязной игрой, становится «новой нормой». Почему от оправдания рубки флага один шаг до оправдания читерства?» — отметил 14-й чемпион мира в эфире Levitov Chess.

— Это всего лишь вопрос добавки времени (10+0). Возможно, стоит делать добавку в две секунды на ход. Это успокоит гроссмейстеров старого типа, которые не всегда быстро умеют работать с мышкой. Я сам флагоруб. Помню, как за это на меня очень сильно ругался Гата Камский. Зрителям это нравится. Чтобы шахматы шли в ногу со временем, иногда нужно чем-то пожертвовать. Если тебе срубили флаг, то не срываться и не обижаться на это. Твой соперник делает это ради победы и элемента шоу, которого так не хватает нашей игре.

Александр Невзгода