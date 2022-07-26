Матч за титул чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Лижэнем должен состояться в апреле-мае 2023 года

Матч за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем должен пройти в 2023 году. Ориентировочное сроки проведения — апрель-май.

«Планируется, что Дин Лижэнь и Непомнящий сыграют в апреле-мае 2023 года. Если кто-то из них не захочет или не сможет принять участие в матче, его заменит шахматист, занявший третье место в турнире претендентов (азербайджанец Теймур Раджабов. — Прим. «СЭ»)», — написал генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский в Twitter.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение «из-за отсутствия мотивации».

В 2021 году Непомнящий уже боролся с норвежцем за корону и потерпел поражение.