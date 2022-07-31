Гроссмейстер Народицкий рассказал, как он сыграл с Фируджей 250 партий за ночь

Американский гроссмейстер, один из самых популярных шахматных комментаторов Даниэль Народицкий рассказал об интернет-матче длиной в 250 минутных партий с Алиреза Фируджей в разгар турнира претендентов.

«Могу рассказать эту историю в хронологическом порядке. Я проводил стрим со своей подругой Диной, которая также работала на турнире претендентов в Мадриде. Кто-то в нашем чате написал, что Алиреза на Lichess и готов поиграть с кем-нибудь по минутке. Я не смог удержаться и принял вызов, — рассказал «СЭ» Народицкий. — Изначально предполагал, что мы сыграем 10 или 15 партий и разойдемся спать. Мы сыграли 25 партий, и я решил закончить стрим с Диной. Уже почистил зубы и был готов ложиться. При этом Фируджа был онлайн, и я предложил ему еще 10-15. Он принял вызов, и мы провели еще очень много партий, не замечая времени. Правда, когда играешь по минуте, то полчаса-час пролетают мгновенно. Когда мы закончили, то на часах было 5.30. Я понял, что эту историю будут обсуждать, но не ожидал, что ее воспримут настолько серьезно. О ней высказался даже Гарри Каспаров (признан иноагентом в России. — Прим. «СЭ»).

Все-таки Алиреза всего 19 лет. Он находился под огромным давлением, от него ожидали сумасшедшего результата в Мадриде, но дела шли не лучшим образом. Он хотел отвлечься, решил, что онлайн-матч придаст ему позитива. Увы, эффект был обратным. После той ночи Фируджа проиграл Непомнящему, допустив детские ошибки. При этом я не чувствую себя виноватым. Если бы он играл не со мной, то с кем-то другим».

Фируджа занял шестое место на дебютном турнире претендентов, набрав 6 очков.