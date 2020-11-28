Тайсон опубликовал философский пост о возрасте и жизни перед боем с Джонсом

Знаменитый боксер Майк Тайсон в Instagram поделился жизненной мудростью перед боем с Роем Джонсом.

Поединок пройдет в ночь с 28 на 29 ноября в Калифорнии. Ранее стало известно, что 54-летнему Тайсону и 51-летнему Джонсу запретят друг друга нокаутировать. Бой будет состоять из восьми раундов, каждый из которых продлится только две минуты. В ринге не будет рефери. Таким образом, в рамках выставочного поединка победитель объявлен не будет.

«Жизнь — это ваша энергия, а не ваш возраст», — подписал видео Тайсон.

Прямая трансляция поединка Тайсон — Джонс только в эфире и на сайте РЕН ТВ. Начало — 29 ноября, 05:30 по Москве. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.