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Битва взглядов Тайсона и Роя Джонса: Майк в отличной форме

03:09
Дуэль взглядов Майка Тайсона и Роя Джонса. Фото Twitter
Дуэль взглядов Майка Тайсона и Роя Джонса. Фото Twitter
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В Лос-Анджелесе прошла церемония взвешивания перед боксерским шоу, где пройдет выставочный бой между 54-летним Майком Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом. Тайсон показал на весах 99,80 кг, а Джонс — 95,25 кг.

Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Джонс — бывший чемпион мира в четырех весовых категориях.

Прямая трансляция поединка Тайсон — Джонс только в эфире и на сайте РЕН ТВ. Начало — 29 ноября, 05:30 по Москве.

Следите за материалами о подготовке соперников, анонсами и прогнозами на нашем сайте в разделе боя Тайсон — Джонс. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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