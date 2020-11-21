Майк Тайсон показал свои мышцы в 54 года

Американский боксер Майк Тайсон опубликовал новую фотографию в Instagram. Ему предстоит бой против другого американца Роя Джонса.

«8 дней до поединка с Роем Джонсом», — подписал фото Тайсон.

Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

Прямую трансляцию боя Тайсон — Джонс-младший можно будет посмотреть в эфире телеканала «РЕН ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнется 29 ноября 2020 года в 04.00 по московскому времени.