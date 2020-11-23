Хэй считает Джонса фаворитом в бою против Тайсона

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй считает Роя Джонса фаворитом в бою против Майка Тайсона.

— Я считаю весьма заметным тот факт, что Рой Джонс-младший за последние 20 лет провел 32 боя, а у Майка Тайсона за это время было восемь поединков, из которых он три проиграл, — приводит слова Хэя Boxing Scene со ссылкой на SecondsOut. — Это не лучшее резюме, с которым ты можешь выйти драться.

Если кто-то и может каким-то образом повернуть время вспять, так это Рой Джонс в восьми раундах по две минуты. Я думаю, что он сделает это. Мне кажется, что Тайсон может напоминать себя прежнего в течение 5-10 секунд, возможно, дважды за раунд. Я не верю, что у него будет много взрывов. Вопрос в том, сколько времени на отдых ему понадобится после первого взрыва.

Я видел фантастическую работу Тайсона на лапах и мешках. Но он взрывался только на протяжении 2-3 секунд. Я хочу увидеть, что произойдет, когда Тайсон пустит в ход руки на 10 секунд. У Роя Джонса хорошая защита, зоркие глаза. Он может увидеть, какие удары в него летят. Он должен видеть удары Тайсона, поскольку Майк старше и медленнее его.

Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

Прямую трансляцию боя Тайсон — Джонс-младший можно будет посмотреть в эфире телеканала «РЕН ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнется 29 ноября 2020 года в 04.00 по московскому времени.