22 августа 2020-го Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта, а 27 марта 2021-го между ними состоится реванш. Поединок состоится в Гибралтаре, и оба боксера уже там. За несколько дней до боя они дали пресс-конференцию в режиме онлайн. Ниже — самые интересные цитаты.

Поветкин: «Чувствую себя на 25»

О том, что Уайт не верит в его коронавирус

— А что мне ему отвечать? Это его личное мнение. У нас есть все документы от врачей. Разумеется, если бы я не болел, я бы вышел побоксировать — для меня чем быстрее, тем лучше. Для него хуже. Для него перенос только на пользу пошел — он получил больше времени для восстановления.

О нокауте в первом бою

— То, что было, я уже забыл. Этот бой будет уже совсем другим.

О том, был ли лаки-панч

— Тот удар мы отрабатывали на тренировках. Хорошо, что он прошел и что все так получилось. Не считаю этот удар случайным. Это был отработанный и четкий удар.

О слухах, что его не хотели выпускать на пятый раунд

— Ерунда это все. Никогда бы меня угол не снял. Я всегда против этого. Всегда буду боксировать. Пока у меня есть шанс победить, я буду стараться победить. Такого не могло быть и близко.

О поражениях от Кличко и Джошуа

— Когда я боксировал с ними, старался сделать все что мог. Но эти ребята просто были сильнее и лучше меня, вот и все.

О своей форме в 41 год

— Чувствую, что я в хорошей форме. Возраст вообще не чувствую — будто мне 25 лет.

О потенциальном бое с Уайлдером

— Если такой будет, то хорошо. Уайлдер — хороший, сильный боксер. Будет интересно с ним побоксировать.

О третьем бое с Уайтом в случае поражения

— Конечно, я бы тогда хотел получить третий бой с ним. Почему нет? Я всегда рад интересным боям. Диллиан Уайт — хороший, сильный боксер. Было бы интересно снова с ним побоксировать.

О том, над чем работал на сборе

— Могу сказать, над чем я тренировался: чтобы руки держать повыше, лучше защищаться. Но за такой отрезок времени вряд ли можно что-то кардинально поменять.

Уайт: «Пусть Поветкин и Нганну проведут два боя — по правилам ММА и по правилам бокса»

О коронавирусе Поветкина

— Я не считаю, что он видит в этом [в коронавирусе] преимущество. Он профессиональный боксер, чемпион мира и обладатель золотой олимпийской медали, также у него есть деньги. Он бы не стал принимать бой, если не был в хорошей форме, иначе было бы легко сослаться на коронавирус. Поэтому я дал ему достаточное количество времени на восстановление. Когда он сообщил о том, что болен короной, то я сказал: «Не беспокойся. Я хочу встретиться с лучшей версией Поветкина». Так что у него было время на восстановление. Потом дали то одну дату, то 6 марта — и я просто сказал: «Назначьте дату, когда будете готовы». Сейчас мы имеем то, что имеем. Я был готов к бою всегда. Ясное дело, что его команда не подвергнет его риску. Так было всю его карьеру. Если команда почувствует, что он не готов, то они не станут рисковать.

О тяжелом поражении в первом бою

— Учитывая то, через что мне пришлось пройти в жизни... Я нахожусь в том спорте, в котором я меняю свою жизнь и жизнь своей семьи. То, что произошло, абсолютно ничего не значит для меня. В свое время я проходил через многие серьезные испытания, не раз находился на волоске от смерти, постоянно выживал. Поэтому для меня это пустяк — всего лишь обычная ночь. В следующий раз все будет по-другому. Дважды подряд я еще никогда не проигрывал. У меня не было колоссального любительского опыта, за мной не стоял крутой промоутер, поэтому, если бы не все эти жизненные преграды, то вряд ли я бы вышел на такой топовый уровень. Так что это все ерунда. Нужно просто выйти и провести реванш.

О своей подготовке

— Я был готов драться в ноябре. Еще тогда был готов. Я не из тех, кому нужна ментальная подготовка и тому подобные вещи. Мне не нужны две недели, чтобы прийти в себя после поражения, мне не нужны две недели на раздумья о будущем. Провел бой, усвоил урок и снова вышел биться. Вот как я думаю. Вот такая у меня ментальность. Всю жизнь я был воином и остаюсь им. Еще в детстве мне пришлось стать воином, выживать, проходить через испытания. К сожалению, это то, через что мне пришлось пройти.

О нокаут-силе Поветкина

— Сложно сказать, на какое место я бы поставил Поветкина и себя в рейтинге самых опасных панчеров тяжелого веса. Я-то обычный парень. Не считаю себя крутым панчером. Это сложно, и лучше бы фанаты сами определили, кто лучший. Но Поветкин — мощный панчер. Он близок к топу. Первое место я бы отдал Энтони Джошуа, а вот второе... Даже и не знаю кому. Поветкин силен. Его рекорд говорит сам за себя — он нокаутировал почти всех ребят, с кем ему приходилось драться. Так что, конечно, он опасен. Меня не так легко нокаутировать, а ему удалось это сделать.

О том, кто бы выиграл боксерский бой — Поветкин или Нганну

— Я не знаю. Фрэнсис — боец ММА, а Поветкин — боксер. Если Поветкина поставить против Фрэнсиса по правилам ММА, то силы будут отличаться. Если Фрэнсиса — в бокс, то это уже другое. Очень сложно рассуждать даже на эту тему, потому что в ММА — 4-унцевые перчатки, а в боксе — 10-унцевые. Что Фрэнсис, что Поветкин — оба нокаутеры. Сложно сказать, кто из них сильнее как ударник. Лучше пусть подерутся и по правилам бокса, и по правилам ММА.

Бой в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 00.15 мск.