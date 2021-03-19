Нокаутировал старшего мальчика за сэндвич и записался в секцию кикбоксинга. Как Диллиан Уайт стал бойцом

Сначала были кикбоксинг и ММА, а только потом — бокс.

27 марта в Гибралтаре Диллиан Уайт проведет бой-реванш с Александром Поветкиным. На кону — титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. В августе прошлого года Поветкин победил брутальным нокаутом.

Бокс — не единственный боевой вид спорта, в котором Уайт выступал на профессиональном уровне. Про бой по правилам ММА мы уже писали. А еще Диллиан всерьез занимался кикбоксингом. Именно с него он и начал карьеру в единоборствах, а впоследствии стал двукратным чемпионом Великобритании в супертяжелом весе и чемпионом Европы по К-1.

Всего Уайт провел в кикбоксинге 21 бой — 20 побед и лишь одно поражение. На момент последнего поединка Уайт считался лучшим британским кикбоксером в весовой категории свыше 95 кг.

Уайт рассказал о начале пути в кикбоксинге на подкасте известного боксерского тренера Тедди Атласа The Fight в преддверии первого боя с Поветкиным.

«Когда я был ребенком, я дрался с детьми старшего возраста в моем районе, потому что они все время издевались над детьми, которые были младше них, — отметил Уайт. — Мне было всего 9 лет, когда я впервые нокаутировал 12-летнего пацана за то, что он отобрал у моего сверстника сэндвич. Вы же понимаете, с какой любовью наши матеря делали нам сэндвичи! Тот мальчишка, у которого отобрали его, начал плакать, поэтому я не смог сдержаться и вмешался. Я сказал обидчику, чтобы он вернул его, но тот отказался, и я втащил ему, закрыв глаза. Смотрю, а он уже лежит в нокауте. Это было круто для меня. С этого момента я начал вырубать многих ребят. Мне часто приходилось драться на улице, поэтому мой друг отвел меня в зал кикбоксинга, я полюбил тренировки».

«У меня было много боев по кикбоксингу, и в большинстве случаев я выходил победителем, — сказал боксер. — Кикбоксинг для меня был потрясающим опытом. В то время я задался вопросом: «Я могу драться с людьми и получать за это деньги?» Жаль, что я тогда не начал с бокса. Я был удивлен тому факту, что можно заработать за то, что ты кого-то избил! Я сразу же влюбился в этот спорт и начал буквально жить в зале. В свое время я был самым молодым чемпионом по кикбоксингу».

Уайт смог нанести первое поражение ныне известному британскому кикбоксеру и бойцу муай-тай Дэниэлю Сэму. Встреча прошла в 2009 году в Великобритании, а ее итогом стала победа Уайта единогласным решением судей.

Единственное поражение в кикбоксинге Уайт потерпел от Криса Кноулерса. Понадобился экстра-раунд, в котором Кноулерс оказался лучше.

Одним из запоминающихся моментов в кикбоксинге в карьере Уайта стал нокаут в бою против Уилла Ривы в 2009 году. Диллиан доминировал на протяжении большей части боя, раз за разом сбивая Риву с ног. Уайт пытался попасть коленом в голову, и как только это случилось, рефери зафиксировал нокаут.

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Уайт не планирует возвращаться в кикбоксинг. В этом нет смысла — сейчас этот вид спорта уже не так популярен, как в 00-е, когда Диллиан начал им заниматься. Зато он подумывает о возвращении в ММА — а именно о подписании в UFC, где собирается стать чемпионом в тяжелом весе. Ну, а пока — бой с Поветкиным.

Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.