Главный бой года в боксе для российских болельщиков.

27 марта Александр Поветкин (36-2-1) и Диллиан Уайт (27-2-0) проведут бой-реванш за титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. «Русский Витязь» готов снова нокаутировать британца, но эксперты в это не верят. Кто выиграет в предстоящей битве?

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Когда и где пройдет бой Поветкин — Уайт

Поветкин и Уайт сразятся в Гибралтаре. Древние греки считали, что за этими скалами, отделяющими Средиземное море от Атлантического океана, находится конец света.

Спустя несколько тысяч лет здесь находится заморская территория Великобритании, а предстоящий реванш получил название «Битва на скале». Он пройдет в спорткомплексе «Европа парк» на южной оконечности Гибралтара — мысе Европы.

Боксерское шоу состоится в субботу 27 марта. Изначально датой реванша было выбрано 21 ноября прошлого года, но в ноябре Поветкин сдал положительный тест на COVID-19. Бой мог пройти 30 января, затем его передвинули на начало марта, а потом окончательно определились с датой.

«Температура у меня была где-то 38,4-38,5, примерно неделю держалась, — рассказал Поветкин «СЭ» в начале февраля. — Она начала спадать, когда стали делать капельницу. Как только выписался из больницы, потихоньку приступил к пробежкам. Сейчас с дыханием у меня все нормально. А так легкие были поражены, если не ошибаюсь, на 25-30 процентов. Когда выписывался из больницы, было меньше 10 процентов. Сколько сейчас — не знаю».

Во сколько начало реванша Поветкин — Уайт

В программе шоу 27 марта заявлено семь боев, в том числе пять в андеркарде — они стартуют примерно в 22.00 мск. Главными в расписании вечера бокса в Гибралтаре будут два поединка.

На разогреве перед реваншем Поветкина и Уайта выступят два британских бойца первого среднего веса — Тед Чизмен и Джеймс Меткалф разыграют вакантный пояс чемпиона Великобритании.

Александр Поветкин. Фото Instagram

Где смотреть бой Поветкин — Уайт 2

Бой Поветкин — Уайт в России бесплатно покажет телеканал РЕН ТВ. Прямая трансляция начнется в ночь с субботы на воскресенье ориентировочно в 0.15 по московскому времени.

Также в России реванш Поветкин — Уайт можно будет увидеть по подписке на сервисе Amediateka. А все бои вечера также по подписке покажет стриминговый сервис DAZN.

Расписание остальных боев турнира «Битва на скале»

Второй полулегкий вес: Юсеф Хумари — Кейн Бейкер

Супертяжелый вес: Эрик Пфайфер — Ник Уэбб

Супертяжелый вес: Фабио Уордли — Эрик Молина

Полусредний вес: Крис Конго — Майкл Маккинсон

Первый средний вес: Тед Чизмен — Джеймс Меткалф

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Александр Поветкин: главное о бойце

Поветкин — пример классической карьеры боксера. Хотя Александр начинал с ушу, каратэ и рукопашного боя. В какой-то момент он сделал паузу в боксе и добился серьезных успехов в кикбоксинге. «Русский Витязь» дважды становился победителем молодежных чемпионатов мира, а также чемпионом мира среди любителей и чемпионом Европы среди профессионалов.

Но большая часть жизни 41-летнего Поветкина посвящена боксу. В любителях он прошел путь от победителя юношеского первенства страны до высших титулов. Александр дважды выиграл чемпионаты Европы (2002, 2004), стал чемпионом мира (2003), а в 2004-м в Афинах взял золото Олимпийских игр в супертяжелом весе. На любительском ринге Александр провел 133 боя, из которых выиграл 126.

После Игр в Греции Поветкин ушел в профессионалы, и с 2005 по 2013 годы одержал 26 побед подряд. Первый серьезный успех к нему пришел в 2011-м, когда Александр единогласным решением судей победил представителя Узбекистана Руслана Чагаева и стал чемпионом мира по версии WBA.

После этого он четырежды защищал титул. В 2013-м Поветкин бросил вызов украинцу Владимиру Кличко, на тот момент сильнейшему тяжеловесу мира. Бой между ними прошел в Москве и завершился победой Кличко единогласным решением судей.

Спустя пять лет и еще восемь побед подряд Поветкин стал обязательным претендентом сразу на два пояса, WBA и WBO, и сразился с британцем Энтони Джошуа. В этом бою «Русский Витязь» впервые в карьере проиграл нокаутом. Но в 2019-м Поветкин снова вернулся на ринг, победил Хьюи Фьюри, завершил ничьей поединок с Майклом Хантером, а затем был первый бой с Уайтом.

Поветкин даже при росте 190 сантиметров не является самым габаритным супертяжем, поэтому он привык соперничать с бойцами выше и/или тяжелее себя. Александра можно считать универсалом, который хорошо прессингует оппонентов, может добывать победы за счет терпения и выносливости, обладает крепкой обороной. При этом у него есть и мощный нокаутирующий удар, в чем уже убедился Уайт.

Диллиан Уайт. Фото Instagram

Диллиан Уайт: главное о бойце

Уайт на 9 лет моложе Поветкина — он родился в апреле 1988 года на Ямайке. Его семья переехала в Великобританию, когда Диллиану было 12, юность боксера прошла в лондонском районе Брикстон.

В отличие от Поветкина британец не может похвастать выдающейся любительской карьерой, хотя уже в своем первом официальном бое он по очкам победил будущую звезду Энтони Джошуа. Всего же на любительском ринге Уайт провел шесть поединков и все выиграл. Причем все остальные, кроме боя с Джошуа, нокаутами.

А вот что роднит Уайта и Поветкина, так это успехи в кикбоксинге. Диллиан начал карьеру именно с этого единоборства.

Уайт стал двукратным чемпионом Великобритании, чемпионом Европы в профессионалах и пять лет возглавлял национальный рейтинг. После ухода из кикбоксинга Диллиан дебютировал в ММА и выиграл бой нокаутом уже в первом раунде.

В профессиональный бокс Уайт подался в 2011 году, выиграл 16 поединков подряд и к декабрю 2015-го добился права вновь встретиться с Джошуа. Но закончил ровно так же, как Поветкин, — поражение техническим нокаутом в седьмом раунде.

Впрочем, Диллиан продолжил подниматься в рейтинге, побеждал таких известных тяжей, как Дерек Чисора, Роберт Хелениус, Джозеф Паркер, Мариуш Вах.

В отличие от россиянина Уайта многие считают панчером, то есть его главным оружием является заряженность на удар. Он не любит оказывать давление на оппонентов, а предпочитает подстраиваться под их стиль и искать момент. Часто это срабатывает, но в первом бое с Поветкиным момент для удара нашел не Уайт, а его соперник.

Реванш Поветкин — Уайт: прогноз и ставка на бой 27 марта

Несмотря на результат первого очного поединка, букмекеры продолжают считать фаворитом именно Уайта. До знаменитого апперкота в пятом раунде Диллиан вел бой и лидировал в карточках арбитров.

БЕТСИТИ дает на победу Уайта коэффициент 1.34, а на Поветкина — 3.20. На ничью — 26.0.

При этом вероятность того, что россиянин и во второй раз победит досрочно, оценивается коэффициентом 4.50. К этому варианту можно присмотреться. Американец Майкл Хантер, не так давно боксировавший с Поветкиным, прогнозирует именно такой результат.

Очень важно, какую тактику изберет британец. Прошлое поражение стало для Уайта неожиданным и крайне болезненным, ведь он надеялся уже в следующем бое выйти на титульный поединок.

Теперь вместо действующего чемпиона ему предстоит реванш с неудобным соперником, которому он уже проигрывал. А еще одно поражение, по сути, поставит крест на амбициях Уайта. Поэтому не исключено, что Диллиан будет осторожничать.

Поветкину же и вовсе некуда спешить. Он отлично помнит первый бой, как и тот факт, что у соперника есть преимущество в антропометрии. Но как мы уже сказали, «Русский Витязь» за долгую карьеру давно привык к таким раскладам.

Эксперты БЕТСИТИ считают, что бой не пройдет всю дистанцию и завершится где-то на половине. Но мы предположим, что дело не ограничится семью-восемью раундами.

Прогноз «СЭ»: Бой закончится победой Уайта по очкам, если он не пропустит еще одну «бомбу» от Поветкина. Ставим на такой исход с коэффициентом 4.00.

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