Кокляев считает, что Уайт не сможет отправить Поветкина в нокаут

Стронгмен Денис Кокляев поделился ожиданиями от поединка между Александром Поветкиным и Диллана Уайта.

«Предыдущий их бой, первая встреча показала, что Уайт бьющий спортсмен. Мы все видели, что Александр был в нокдауне. Но я думаю, что тренерский состав Александра Поветкина учтет все ошибки. Я уверен, что Уайт не сможет положить Александра. Я думаю, что в этот раз они пройдут всю дистанцию, потому что и Уайт сделает некие поправки в подготовке против левой руки Александра. Мой прогноз — будет пройдена вся дистанция. Никто никого не нокаутирует», — приводит слова Кокляева РЕН ТВ.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Теперь поединок должен пройти 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.