Тренер Мамедов: «Поветкин точно не выигрывает от этой паузы»

Тренер Вели Мамедов поделился своими ожиданиями от реванша между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок пройдет 27 марта на Гибралтаре.

По его словам, вынужденная пауза, связанная с перенесенным 41-летним Поветкиным коронавирусом, сыграет только на руку Уайту.

«Поветкин точно не выигрывает от этой паузы, — цитирует Мамедова «РЕН ТВ». — Он переболел коронавирусом, надеюсь, что легко и бессимптомно. Если болезнь протекала без симптомов, то все будет окей.

Каким образом Уайт намерен уничтожить Поветкина? Если он хотел сделать это в порыве агрессии, то у него не удастся это сделать. В первом бою у него было несколько козырей. Прежде всего, это спокойствие и чувство боя. Просто к концу поединка, я имею в виду до нокаута, он немного расслабился и потерял концентрацию. А в целом он поединок контролировал. Если сейчас мы увидим другую картину, слишком яркое намерение выиграть поединок в агрессивном напоре, в работе первым номером, то он проиграет этот бой.

Саша Поветкин умеет ждать, Саша Поветкин непредсказуемый, бьющий. Может ударить с любого положения. Я думаю, что мотивация в этом поединке для него тоже высока… Саша боец классического склада, он работает в одной манере, но его козырь — он может адаптироваться к сопернику. Грубо говоря, пристреляться. У Саши Поветкина со всеми есть шансы (на победу)».

Напомним, что ранее Уайт заявил, что Александр Поветкин не заражался коронавирусом.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Теперь поединок должен пройти 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.