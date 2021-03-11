Лебедев заявил, что победа в первом бое поможет Поветкину в поединке с Уайтом
Боксер Денис Лебедев поделился ожиданиями от поединка между Александром Поветкиным и Диллана Уайта.
«Как бы сейчас Уайт ни кричал: «Я сейчас размажу, я сейчас помажу, я там это, я там то». Подумайте сами, человек был в глухом нокауте, если Вы понимаете, о чем это я. От этого ему не уйти, этого не избежать. На виду он может показывать всякое. Но Александр Поветкин показал все в первом бою. Победа нокаутом любому человеку придает силу и уверенность», — приводит слова Лебедева РЕН ТВ.
Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.
Теперь поединок должен пройти 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/811050-povetkin-protiv-uaita-istoriia-nokauta-i-prognozy-na-revansh
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