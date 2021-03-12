Британский тяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от предстоящего реванша с россиянином Александром Поветкином.

«Я зол на себя, — сказал Уайт Sky Sports. — Я не должен был проигрывать в прошлый раз, и я проиграл, а теперь я прежде всего хочу доказать себе, чем кому-либо другому, что это было всего лишь случайностью. Знаю, на что я способен. Послушайте, я пытался драться с Поветкиным много лет назад. Я верю, что мог бы победить его тогда, и я верю, что могу победить его сейчас».

Боксерский бой Поветкин — Уайт состоится 27 марта в Гибралтаре. В первом бою, который состоялся в августе прошлого года в Англии, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. На кону той встречи стоял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе.

Поединок Поветкин — Уайт в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.