Денис Лебедев: «На виду Уайт может показывать всякое. А Поветкин все показал в первом бою»

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал предстоящий бой соотечественника Александра Поветкина и британского спортсмена Диллиана Уайта, который состоится 27 марта на Гибралтаре.

— Уайт говорит, что собирается уничтожить Поветкина на ринге. Как к подобным заявлениям относитесь?

— Это уже не новость, у боксеров западных регионов, с Запада, есть так называемый трэш-ток. Это слово популярно сейчас в спортивном мире. Говорить можно одно. Наши боксеры, российские, все чаще говорят: «Ринг покажет». А на Западе по-другому. Я, наверное, вам тоже скажу, что ринг покажет. А вообще, говорить можно все, что угодно, знаешь, — заявил Лебедев в интервью РЕН ТВ.

— Бой Поветкина и Уайта должен был изначально пройти 21 ноября. Из-за коронавируса был перенесен на 27 марта. Как этот люфт, эта пауза повлияет на Александра?

— Старше или младше, конечно, роль играет, но не настолько. Когда человек опытный, когда он в боксе знает практически все, он может выстроить любую линию победы, стратегию победы. Когда-то Уайт заявлял, что Поветкин не болел коронавирусом. Говорил вот эти все некрасивые вещи, якобы Александр уклоняется от поединка. Опять же, это их манера западная. Тогда и я скажу. Бой переносится же по просьбе Уайта. Я могу так же обвинить его. Я нисколько не придумываю, англичане — большие мастера по срыву поединков, по срыву пиковой формы. Я вам объясню быстренько в двух словах. Когда человек готовится на определенное число, на 6 марта, есть определенная подготовка и расклад тренировок. Вдруг за неделю или за несколько дней бой переносится. Это значит, что срывается вся программа подготовки. Это значит, что 27 марта Поветкин, возможно, не будет на пике своей формы. Это делается специально. Я так же могу обвинить Уайта, как он обвинил Поветкина. Понимаете, о чем я? Как оно на самом деле, мы не знаем, но я знаю, что англичане действительно большие мастера в этом деле. Я видел Сашу во время этого перерыва, когда перенесли бой. Он приезжал, пару дней отдыхал, если это можно назвать отдыхом. Я видел его хороший настрой, улыбчивое настроение. Мне показалось, что все в порядке, все нормально. Я думаю, что в данном случае пауза скажется Саше на пользу.

— Как вы думаете, психологическое давление, оказываемое Уайтом, не повлияет на Поветкина?

— Как бы сейчас Уайт ни кричал: «Я там размажу, я там помажу, я там это, я там то»... Подумайте сами, человек был в глухом нокауте, если вы понимаете, о чем я. Ему от этого не уйти, этого не избежать. На виду он может показывать всякое. А Александр Поветкин все показал в первом бою. Победа нокаутом любому человеку придает силу и уверенность. А как оно будет на самом деле, мы увидим 27 марта на Гибралтаре.

Первый поединок россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта состоялся в августе 2020 года на арене Matchroom Fight Camp в Брентвуде (Великобритания). Британец доминировал в ходе поединка. В четвертом раунде он дважды отправил соперника в нокдаун, однако Поветкин смог выстоять. В начале пятого раунда Александр отправил оппонента в глухой нокаут.

Теперь поединок должен пройти 27 марта на Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.