Уайт заявил, что будет боксировать расчетливо в реванше против Поветкина

Британский тяжеловес Диллиан Уайт не сомневается в том, что сможет одержать победу в реванше с россиянином Александром Поветкиным.

«Я не хотел ни с кем больше драться. Это очень важный бой для меня. Надо завершить начатое. Не хочу о думать о поединке с кем-то другим, а хочу исправить, наконец, ошибку. Он, разумеется, выйдет на бой уверенным, но я должен дать понять, что в этот против него выходит улучшенная, расчетливая версия [Уайта]», — говорит Уайт в интервью iFL TV.

На вопрос о том, можно ли считать реванш с Поветкиным самым важным поединком в карьере, Диллиан ответил следующее: «Да, определенно».

Боксерский бой Поветкин — Уайт состоится 27 марта в Гибралтаре. В первом бою, который состоялся в августе прошлого года в Англии, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. На кону той встречи стоял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе.

Поединок Поветкин — Уайт в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.