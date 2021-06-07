Мейвезер и Логан Пол не выявили победителя в выставочном бою

В Майами завершилось боксерское шоу, проходившее на арене Hard Rock Stadium.

В главном поединке вечера американский боксер Флойд Мейвезер встречался с YouTube-блогером Логаном Полом. Выставочный бой продлился все 8 раундов. По условиям поединка, в том случае, если бой продлится все предусмотренное время, победитель объявлен не будет.

44-летний Мейвезер одержал 50 побед в полусреднем весе и не потерпел ни одного поражения. В августе 2017-го Мейвезер победил ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в поединке за специальный пояс WBC Money Belt.

У 26-летнего Пола всего один бой по правилам бокса, который он проиграл раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке своему коллеге по YouTube KSI в ноябре 2019 года. У Логана 23 миллиона подписчиков.

«СЭ» на YouTube-канале «Ушатайка» показывал андеркард и основной бой Мейвезер — Пол.