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Мейвезер - Пол
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Мейвезер и Логан Пол не выявили победителя в выставочном бою

06:36
Флойд Мейвезер против Логана Пола. Фото Twitter
Флойд Мейвезер против Логана Пола. Фото Twitter
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В Майами завершилось боксерское шоу, проходившее на арене Hard Rock Stadium.

В главном поединке вечера американский боксер Флойд Мейвезер встречался с YouTube-блогером Логаном Полом. Выставочный бой продлился все 8 раундов. По условиям поединка, в том случае, если бой продлится все предусмотренное время, победитель объявлен не будет.

44-летний Мейвезер одержал 50 побед в полусреднем весе и не потерпел ни одного поражения. В августе 2017-го Мейвезер победил ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в поединке за специальный пояс WBC Money Belt.

У 26-летнего Пола всего один бой по правилам бокса, который он проиграл раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке своему коллеге по YouTube KSI в ноябре 2019 года. У Логана 23 миллиона подписчиков.

«СЭ» на YouTube-канале «Ушатайка» показывал андеркард и основной бой Мейвезер — Пол.

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