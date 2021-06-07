Баду Джек нокаутировал Колину в четвертом раунде

Шведский боксер Баду Джек в боксерском шоу в Майами победил колумбийца Дервина Колину.

Поединок завершился в четвертом раунде победой Джека нокаутом.

На счету 37-летнего Джека 24 победы, в том числе 14 — нокаутом, и три поражения. У 33-летнего Колины первое поражение при 15 победах, 13 из которых — нокаутом.

В главном бою шоу американский боксер Флойд Мейвезер встретится с YouTube-блогером Логаном Полом. Поединок по правилам бокса пройдет в Майами (США) на арене Hard Rock Stadium и продлится 8 раундов.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

«СЭ» на YouTube-канале «Ушатайка» покажет андеркард и основной бой Мейвезер — Пол.