Сауль Альварес коротко отреагировал на бой Мейвезер — Пол
07:27
Чемпион мира по версиям WBA и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес лаконично поделился своим мнением о выставочном поединке своего бывшего соперника Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола.
Сауль Альварес одним эмодзи на своей странице в Twitter дал понять, что такой бокс не пришелся ему по душе.
Выставочный поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером и видеоблогером и актером Логаном Полом продлился все запланированные восемь раундов. Бой прошел в Майами, официально победитель не был объявлен.
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