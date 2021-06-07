Чемпион мира по версиям WBA и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес лаконично поделился своим мнением о выставочном поединке своего бывшего соперника Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола.

Сауль Альварес одним эмодзи на своей странице в Twitter дал понять, что такой бокс не пришелся ему по душе.

??? — Canelo Alvarez (@Canelo) June 7, 2021

Выставочный поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером и видеоблогером и актером Логаном Полом продлился все запланированные восемь раундов. Бой прошел в Майами, официально победитель не был объявлен.