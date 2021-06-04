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Мейвезер - Пол
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Мейвезер за бой с Полом получит десять миллионов долларов

13:35
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Стали известны гонорары бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола за совместный поединок, информирует Sporting News.

44-летний Мейвезер гарантированно получит 10 миллионов долларов плюс 50 процентов от продаж платных трансляций.

Гонорар Пола составит 250 тысяч долларов, а также 10 процентов от продаж платных трансляций.

Выставочный бой состоится 7 июня рано утром по московскому времени. Поединок пройдет без судей, но в то же время нокауты будут разрешены.

Мероприятие в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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