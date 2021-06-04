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Мейвезер хочет подготовить Тайрона Вудли к бою против Джейка Пола

11:10
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Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер заявил, что хочет помочь экс-чемпиону UFC в полусреднем весе Тайрону Вудли в подготовке к поединку против блогера Джейка Пола.

«Дайте мне Тайрона Вудли. Я постараюсь попасть в его лагерь и подготовить Тайрона к этому поединку Я хочу, чтобы он приехал в Лас-Вегас и поработал с нами», — цитируют слова Мейвезера Boxingscene.com.

В ночь с 6 на 7 июня телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвейзером и YouTube-блогером Логаном Полом. Бой пройдет в Майами (США).

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