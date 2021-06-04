Назван гарантированный гонорар Мейвезера за бой с Логаном Полом

Стало известно, сколько заработают бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и видеоблогер Логан Пол за очный поединок, сообщает Sporting News.

Гарантированный гонорар Мейвезера составит 10 миллионов долларов, плюс 50 процентов от продаж платных трансляций. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит 250 тысяч долларов, помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.

Поединок Мейвезер — Пол будет неофициальным, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом поединке победа станет возможна только нокаутом.

В ночь с 6 на 7 июня телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвейзером и YouTube-блогером Логаном Полом. Бой пройдет в Майами (США).