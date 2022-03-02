ТАСС: в Минспорте готовят план по оспариванию решений об отстранении спортсменов

Министерство спорта России готовит план по оспариванию решений международных федераций об отстранении от соревнований российских спортсменов, сообщает ТАСС.

Об этом на заседании Совета Федерации заявил статс-секретарь — заместитель министра спорта страны Андрей Федоров.

2 марта IBU объявил об отстранении всех российских и белорусских спортсменов от соревнований. Такое решение принял исполнительный комитет IBU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее об отстранении российских сборных и команд от международных соревнований объявили УЕФА, ФИФА, ИИХФ и другие спортивные федерации.