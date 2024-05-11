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IBU усилит допинг-контроль россиян в предолимпийском сезоне

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Представительство россиян в новом пуле допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) по сравнению с прошлым сезоном увеличилось на одного человека — с 13 до 14. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы IBU.

В международный пул допинг-тестирования на сезон-2024/25 включены 8 российских биатлонистов и 6 биатлонисток. В список вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Петр Пащенко, Анастасия и Наталья Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

Выбыли из пула тестирования Никита Поршнев, Максим Цветков, Ульяна Нигматуллина и Екатерина Носкова. Всего в него в новом сезоне вошли 116 биатлонистов (59 мужчин и 57 женщин). Первое место по числу включенных спортсменов занимает Норвегия (16).

Источник: ТАСС
Биатлон
Сборная России по биатлону
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