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Каминский рассказал о причинах проблем со стрельбой у Латыпова

Виктория Кравченко
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о причинах проблем со стрельбой у Эдуарда Латыпова в минувшем сезоне.

«Причины здесь разные. В ходе сезона они были связаны со стойкой, с изменениями в подгонке оружия, которые он делал по ходу сезона, хотя это надо было делать до сезона.

Он пропустил сбор в августе, когда у него родилась дочь. Там мы нарабатывали стабильность стрельбы на высокой интенсивности. Этот пропущенный этап ему не удалось компенсировать. Где-то были хронические ошибки, с которыми надо как-то справляться", — цитирует Каминского Metaratings.ru.

В этом сезоне Латыпов провел лишь две индивидуальные гонки без промахов на огневых рубежах

Источник: https://metaratings.ru/news/kaminskii-rasskazal-o-prichinakh-problem-so-strelboi-u-latypova-358145/
Эдуард Латыпов
Юрий Каминский
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