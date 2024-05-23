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Сегодня, 13:17

СБР представил календарь соревнований на сезон-2024/25

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Сезон-2024/25 в российском биатлоне стартует первым этапом Кубка Содружества на лыжероллерах в Красноярске с 4 по 9 сентября, сообщается на официальном сайте СБР.

Летний чемпионат России на лыжероллерах пройдет в Красноярске с 9 по 16 сентября. Зимние старты начнутся в Ханты-Мансийске с 20 по 25 ноября.

Всего в календаре запланировано проведение шести этапов Кубка России: Ханты-Мансийск (25 ноября — 2 декабря, 2-9 декабря), Ижевск (9-16 декабря), Рязань (6-13 января), Демино (20-27 января) и Златоуст (5-10 марта).

Чемпионат России откроется этапом в Ижевске с 9 по 16 декабря. Закрытие сезона пройдет в Ханты-Мансийске (24-31 марта).

Этапы Кубка Содружества запланированы в Ханты-Мансийске (20-25 ноября), Чайковском (18-23 декабря), Демино и Раубичах (15-20 января), Сочи (13-24 февраля). Финал сезона состоится в Мурманке (1-7 апреля).

Источник: СБР
Биатлон
Сборная России по биатлону
СБР
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