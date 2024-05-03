Шашилов: «Тяжело будет два старта подряд провести в Красноярске»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил календарь соревнований на следующий сезон.

«Что принято, то принято, будем подстраиваться. Тяжело будет два старта подряд провести в Красноярске. Думаю, это отложит определенный отпечаток на подготовку, потому что две недели будем просто соревноваться. Другого варианта у нас, к сожалению, нет. Так же, как и в Сочи, там будет жарко. Можно было бы попробовать вечерние гонки и развести соревнования, но сделали, как сделали», — цитирует Metaratings.ru Шашилова.

Биатлонный сезон-2024/25 начнется в начале сентября в Красноярске. Сначала там пройдет первый этап Кубка Содружества, а затем летний чемпионат России.