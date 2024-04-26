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Сегодня, 10:00

Глава СБР: «На уровне сборной уже ушли от использования мазей с самым высоким содержанием фтора»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал «СЭ» о том, как у нас обстоят дела с фторосодержащими мазями для лыж. С сезона-2023/24 на Кубке мира введен полный запрет на эти мази, но в России он не действует.

— Как в России обстоят дела с фторосодержащими мазями?

— Мы на уровне сервиса сборной уже ушли от использования мазей с самым высоким содержанием фтора, но пользуемся средним. Хотя большинство регионов России продолжают использовать высокий фтор, так как особенно в теплую погоду он дает значительное улучшение скольжения. Мы к этому не стремимся, потому что понимаем, что рано или поздно вернемся на международный уровень, где действует полный запрет. Поэтому ищем новые смазки и материалы, чтобы в будущем их использовать.

— Почему бы нам не ввести полный запрет, как на Кубке мира?

— А зачем?

— Например, Наталия Шевченко считает, что когда мы вернемся на международную арену, то можем отстать от соперников.

— Мы думаем о том, чтобы все спортсмены готовили лыжи одним парафином, чтобы результат был более объективным, что ли. Возможно, мы это будем внедрять на юношеских соревнованиях, на юниорских. Тем самым мы им поможем, чтобы у них было меньше расходов на все это. С другой стороны, подравняем.

— Не отстанем от соперников, по вашему мнению?

— Абсолютно нет. Мы же будем понимать, на каком материале работают соперники. Понятно, что у кого-то останутся какие-то секреты. Но для фирм-производителей это же все равно бизнес. Им надо это продавать. У нас отличный сервис, мы с этим справимся, — сказал Майгуров «СЭ».

Биатлонистки во&nbsp;время гонки в&nbsp;Тюмени. «Для нас запрет, скорее всего, будет преимуществом». Не пора ли в российских лыжах отказаться от фтора?

Биатлон
Виктор Майгуров
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