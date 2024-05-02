Ондржей Моравец вошел в тренерский штаб мужской сборной Чехии по биатлону

Чемпион мира Ондржей Моравец стал тренером мужской сборной Чехии по биатлону, сообщает Союз биатлонистов Чехии.

«Я понял, что сейчас самый подходящий момент для возвращения. За два подготовительных периода перед Олимпиадой можно многое сделать», — заявил экс-биатлонист.

Моравец завершил профессиональную карьеру в 2021 году в возрасте 36 лет. Он является трехкратным призером Олимпийских игр, чемпионом мира 2015 года в смешанной эстафете, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, а также бронзовым призером чемпионата Европы. Всего на его счету за карьеру 14 личных подиумов в Кубке мира.