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Сегодня, 17:35

Шашилов оценил выступление российских биатлонисток в прошедшем сезоне

Виктория Кравченко
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мнением о выступлении биатлонисток своей группы в прошедшем сезоне.

«Главным стартом мы планировали Спартакиаду. Некоторые моменты у нас получились, некоторые — нет, но по крайней мере до Спартакиады все складывалось довольно неплохо. В дальнейшем начались проблемы и весь народ потихоньку переболел.

Сейчас анализирую эту ситуацию, пытаюсь понять, где мы просчитались. Также я рассчитывал, что девчонки будут функционально чуть посильнее. Не получилось сделать акцент на скоростные качества, но мы намерены добавить в этом аспекте», — цитирует Шашилова Metaratings.ru.

В прошлом сезоне под руководством Шашилова работали Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова и ряд других спортсменок.

Источник: https://metaratings.ru/news/shashilov-ocenil-vystuplenie-rossiiskikh-biatlonistok-v-proshedshem-sezone-359120/
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