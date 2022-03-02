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Сегодня, 11:34

Васильев одним словом высказался о решении IBU отстранить российских биатлонистов

Владислав Флегонтов
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Владимир Пушкарев

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» одним словом оценил решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить от соревнований российских и белорусских спортсменов. Также 17 марта IBU рассмотрит приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР).

«Это беспредел, конечно! Как это можно назвать по-другому?», — сказал Васильев «СЭ».

2 марта IBU объявил об отстранении всех российских и белорусских спортсменов от соревнований. Такое решение принял исполнительный комитет IBU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Томас Бах. Васильев призвал президента МОК Баха уйти в отставку после отстранения российских биатлонистов

Сборная России по биатлону
Дмитрий Васильев (биатлон)
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