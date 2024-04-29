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Сегодня, 18:17

Каминский рассказал о состоянии Корнева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал состояние биатлониста Александра Корнева.

«Поверхностно мы немножко разобрались, сделали кардиограмму. Как и следовало ожидать, особых проблем у него не было. Нужно его обследовать более тщательно. В мае он пройдет все необходимые обследования, которые нужны для того, чтобы найти причину и понять, как с ней бороться», — цитирует Каминского Metaratings.

В середине апреля Корнев почувствовал себя плохо во время смешанной эстафеты на Кубке Содружества в Мурманске. Он обратился к врачам в ходе гонки.

Источник: Metaratings
Биатлон
Александр Корнев
Юрий Каминский
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