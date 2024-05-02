Шашилов: «Казакевич всегда ставит перед собой завышенную планку»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление Ирины Казакевич в минувшем сезоне.

«Не все получилось, что хотелось. Но Ира при этом всегда планку ставит перед собой завышенную. Для спортсмена это нормально. Стрельбу к концу сезона более-менее стабилизировали. Думаю, будет все хорошо», — приводит слова Шашилова Metaratings.ru.

На Спартакиаде Казакевич выиграла две золотые медали в эстафете и смешанной эстафете, а также стала второй в гонке преследования. На чемпионате России спортсменка взяла золото в командной гонке, серебро — в масс-старте и марафоне, а также бронзу в спринте.