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Шашилов: «Казакевич всегда ставит перед собой завышенную планку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление Ирины Казакевич в минувшем сезоне.

«Не все получилось, что хотелось. Но Ира при этом всегда планку ставит перед собой завышенную. Для спортсмена это нормально. Стрельбу к концу сезона более-менее стабилизировали. Думаю, будет все хорошо», — приводит слова Шашилова Metaratings.ru.

На Спартакиаде Казакевич выиграла две золотые медали в эстафете и смешанной эстафете, а также стала второй в гонке преследования. На чемпионате России спортсменка взяла золото в командной гонке, серебро — в масс-старте и марафоне, а также бронзу в спринте.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Ирина Казакевич
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Шашилов оценил выступление российских биатлонисток в прошедшем сезоне

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