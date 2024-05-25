Биатлонистка Метеля — об условиях в родном городе Гагарин: «Бегали вокруг кладбища»

Российская спортсменка Виктория Метеля рассказала о том, как попала в биатлон. Она родилась в городе Гагарин Смоленской области.

«Это было, наверное, в 2017-м или 2018 году. Точно не скажу. Меня пригласили пробежать кросс за школу. В итоге я пробежала. Стала первой без какой-либо подготовки. Там меня увидел тренер. Сначала позвали в лыжные гонки. Года два где-то занималась. Потом пришла в биатлон. Вообще, в Гагарине нет условий для тренировок. Если были силовые тренировки, то не в зале. Мы кидали камни, запрыгивали на колеса, бегали по кругу 2,5 км вокруг кладбища. Спортивная база представляет из себя старый дом. Мы старались в таких условиях как могли», — приводит Sport24 слова биатлонистки.

Метеля также отметила, что в детстве с бабушкой и дедушкой смотрела по телевизору биатлон, а после окончания трансляции сразу шла кататься на деревянных лыжах по полю.