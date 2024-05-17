Биатлонистка Халиуллина завершила спортивную карьеру

Екатерина Халиуллина, мать российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной, сообщила, что ее дочь завершила карьеру и перешла на тренерскую работу.

В 2021 году спортсменка вышла замуж и после выступала под фамилией Кричун. В прошлом году биатлонистка ушла в декрет, 13 мая она родила ребенка.

«Еще до ухода в декрет она решила перейти на тренерскую работу, возобновлять спортивную карьеру она не будет», — приводит ТАСС слова Екатерины Халиуллиной.

Анастасия Халиуллина будет работать тренером по биатлону в Саратовской области вместе с матерью и старшей сестрой.

Халиуллина является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года в индивидуальной гонке и серебряным призером в эстафете.