Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:55

Биатлонистка Халиуллина завершила спортивную карьеру

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Екатерина Халиуллина, мать российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной, сообщила, что ее дочь завершила карьеру и перешла на тренерскую работу.

В 2021 году спортсменка вышла замуж и после выступала под фамилией Кричун. В прошлом году биатлонистка ушла в декрет, 13 мая она родила ребенка.

«Еще до ухода в декрет она решила перейти на тренерскую работу, возобновлять спортивную карьеру она не будет», — приводит ТАСС слова Екатерины Халиуллиной.

Анастасия Халиуллина будет работать тренером по биатлону в Саратовской области вместе с матерью и старшей сестрой.

Халиуллина является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года в индивидуальной гонке и серебряным призером в эстафете.

Источник: ТАСС
Биатлон
1
Читайте также
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Спартак» лишится Дуарте и Бальде, интерес к Тюкавину может быть фейком, в «Краснодар» охотится за Кеннеди. Главные трансферные слухи РПЛ на 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выступавшая за Румынию биатлонистка Ушкина вернется в Россию

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости