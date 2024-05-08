Игорь Охотников может войти в тренерский штаб сборной России по биатлону

Одним из помощников старшего тренера мужской сборной России по биатлону Юрия Каминского может стать 36-летний специалист из Ульяновска Игорь Охотников, сообщает Metaratings.ru.

Ранее появлялась информация, что в тренерский штаб могут войти Андрей Гербулов и Андрей Прокунин, однако первый отказался работать в сборной, а переговоры со вторым продолжаются. По данным источника, сам Каминский поддерживает кандидатуру Охотникова.

Охотников в качестве спортсмена был трижды победителем первенства мира среди юниоров и юношей, а с 2015 года работал в юношеской сборной России.