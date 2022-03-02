Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о решении IBU отстранить российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

«Это же решение МОК. IBU тут ничего не решает. Спонсорами МОК, скорее всего, являются американские фирмы. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Не нужно искать здесь политическое вмешательство. Теперь мы будем соревноваться в пределах России, Белоруссии и Казахстана. Нужно все сделать так, чтобы ни у кого не возникло мысли больше унижать Россию», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

2 марта IBU объявил об отстранении всех российских и белорусских спортсменов от соревнований. Такое решение принял исполнительный комитет IBU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).