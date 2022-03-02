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Сегодня, 11:55

«Кто платит деньги, тот и заказывает музыку». Тихонов — об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований

Тихонов прокомментировал отстранение российских биатлонистов от международных соревнований
Сергей Разин
корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о решении IBU отстранить российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

«Это же решение МОК. IBU тут ничего не решает. Спонсорами МОК, скорее всего, являются американские фирмы. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Не нужно искать здесь политическое вмешательство. Теперь мы будем соревноваться в пределах России, Белоруссии и Казахстана. Нужно все сделать так, чтобы ни у кого не возникло мысли больше унижать Россию», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

2 марта IBU объявил об отстранении всех российских и белорусских спортсменов от соревнований. Такое решение принял исполнительный комитет IBU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tihonov-ob-otstranenii-rossijskih-biatlonistov-kto-platit-den-gi-tot-i-zakazy-vaet-muzy-ku/
Сборная России по биатлону
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