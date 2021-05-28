Магия Итудиса и опыт Мессины: кто выиграет «Финал четырех» Евролиги

ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Барселона» и «Милан» определят лучший клуб континента.

В пятницу и воскресенье произойдет развязка самого интересного сезона Евролиги за последние годы. В регулярном чемпионате первую и восьмую команды разделили лишь четыре победы, а в трех четвертьфинальных сериях было сыграно максимальное количество матчей. В «Финал четырех» действительно отобрались сильнейшие, поэтому в Кельне фанатов европейского баскетбола ждут отличные зарубы.

Своим мнением о предстоящих полуфиналах с «СЭ» поделился главный тренер «Химок» Андрей Мальцев, долгое время работавший в системе ЦСКА. В том числе с Этторе Мессиной и Димитрисом Итудисом.

ЦСКА — «Анадолу Эфес»

Путь к «Финалу четырех»: второе место в регулярном сезоне (24/10), победа в четвертьфинале над «Фенербахче» (3:0)/третье место в регулярке (22/12), победа над «Реалом» в четвертьфинале (3:2).

Как сыграли между собой в регулярном сезоне: 1:1.

Лучшие снайперы: Уилл Клайберн (14,1 очка в среднем за игру)/Васили Мицич (16,3).

ЦСКА — «Анадолу Эфес» играли между собой в решающем матче «Финала четырех» в 2019 году. Тогда армейцы уверенно взяли верх (91:83), во многом благодаря суперигре Нандо Де Коло, Серхио Родригеса, Кори Хиггинса и Уилла Клайберна. Из этой четверки в составе московского клуба остался только Клайберн и еще четыре игрока (Боломбой, Ухов, Хэкетт и Курбанов). Состав обновился более чем наполовину. Ростер же соперника практически не изменился. За последние три года Ларкин, Мицич, Синглтон, Пляйсс, Данстон, Симон и другие великолепно изучили возможности друг друга.

В прошлом году «Эфес» был однозначным фаворитом турнира, разрывая всех на своем пути (24 победы в 28 турах). Досрочное завершение сезона, пожалуй, больше всех огорчило поклонников стамбульцев. В этом году такой доминации у команды нет. Тем не менее они считаются фаворитами пары. Все-таки ЦСКА пережил слишком много потрясений в этом сезоне. Травма Милутинова, демарш Джеймса, изменение атакующей структуры игры, поиск нового лидера. Пока Димитрис Итудис прекрасно справляется со всеми трудностями (новый двухлетний контракт этому подтверждение). Сохранение титула сделает из грека волшебника.

Андрей Мальцев: «В «Финале четырех» вообще не стоит делать прогнозов, а в этом году особенно. Завтра кому-то из ключевых игроков может прийти положительный тест на коронавирус, кто-то получит пищевое отравление — и все предматчевые расклады станут пустым звуком. Как ни банально, кто будет лучше готов в пятницу вечером, тот и выиграет свой полуфинал. Если говорить про ЦСКА, то им пошла на пользу тяжелейшая серия с «Зенитом» в Единой лиге. Они получили отличный игровой тонус, сыграв четыре матча против участника плей-офф Евролиги. У «Эфеса» в полуфинале чемпионата Турции были гораздо более простые игры с «Бешикташем» (команда Атамана уверенно выиграла все три матча серии). Мне кажется, это плюс для московского клуба. С «Зенитом» Итудис нашел минусы в обороне соперника. Армейцы постоянно атаковали через Пангоса, нивелировав все достижения канадца в атаке. В составе «Анадолу» тоже есть игроки, которые не отличаются классной игрой в защите. Все их прекрасно знают. Но и Атаман изучил все слабые места ЦСКА. Так что это будут тренерские шахматы. Но опять же, какие бы гениальные ходы ни придумал тот или иной наставник, многое будет зависеть от формы лидеров в данном конкретном матче. Ларкин забьет 8 трехочковых, и с этим ничего нельзя будет сделать, или Клайберн включит режим MVP и наберет 26-28 очков. Важен и фактор везения. Без этого на этой стадии никуда».

«Барселона» — «Милан»

Путь к финалу: первое место в регулярке (24/10), победа над «Зенитом» в плей-офф (3:2)/четвертое место в регулярке (21/13), победа над «Баварией» в плей-офф (3:2).

Как сыграли между собой в регулярном сезоне: 2:0.

Лучшие снайперы: Никола Миротич (15,5)/Кевин Пантер (14,4).

«Милан» впервые сыграет в «Финале четырех» за 29 лет, «Барселона» последний раз доходила до этой стадии в 2014 году. Оба клуба вложили огромные деньги в новичков за последние два года и сейчас проверят свои амбиции в очной дуэли.

Джокером «Барсы» может стать Пау Газоль. Двукратный чемпион НБА в пятом матче серии с «Зенитом» доказал, что и в 40 лет можно быть лучшим в составе своей команды. Свой уровень должны показать Кори Хиггинс (еще в ЦСКА все поняли, что у американца железные нервы) и Никола Миротич. Последнего «Зенит» практически выключил из игры. Наверняка Мессина обсудил этот момент с коллегой Паскуалем. Также «Барсе» очень важно сдержать Шейвона Шилдса, который в последнее время набрал отличную форму.

«Милану» важно не дать разыграться Нику Калатесу, а также попытаться взять как можно больше подборов в нападении. По этому показателю итальянцы только 17-е в этом сезоне (8,2), а соперник среди лидеров (10,5). Определить фаворита в этой паре невозможно. На стороне «Милана» опыт ростера (Хайнс, Датоме, Родригес, Дилэйни) и главного тренера, за «Барсу» более звездный состав.

Андрей Мальцев: «Тут ключевым фактором может стать превосходство в опыте Мессины над Ясикявичюсом, хоть для Шарунаса это и не первый «Финал четырех». Если дело дойдет до нервной концовки, то практически уверен, что победит итальянская команда. Понятно, что «Барса» выиграла регулярный сезон, в ее составе много звезд первой величины, но матчи с «Зенитом» в плей-офф показали, что игру испанского гранда можно разобрать, заставить команду нервничать. Если бы российский клуб выиграл вторую игру в столице Каталонии, то «Барселона» бы не прошла в «Финал четырех». Так что если «Милан» затянет соперника в концовку, то выиграет. Но понимаете, такие мастера, как Миротич, Хиггинс и Дэвис, могут прибить «Милан» гораздо раньше. Все понимают, насколько высоки ставки, лидеры будут играть по 30-35 минут. Тренеры не будут никого беречь ради финала».