ЦСКА шокировал «Фенер», «Зенит» поборолся с «Барселоной»

Московский ЦСКА стал первым участником «Финала четырех» Евролиги, а петербургский «Зенит» в третьем матче серии плей-офф уступил «Барселоне».

Евролига. Четвертьфинал. Третьи матчи

«Зенит» — «Барселона» — 70:78 (16:16, 17:18, 18:21, 19:23)

З: Бэрон (19), Пойтресс (14), Томас (10 + 9 подборов), Пангос (10 + 6 передач).

Б: Дэвис (22 + 8 подборов), Хиггинс (16), Курич (13).

Счет в серии — 1:2.

«Фенербахче» — ЦСКА - 68:85 (24:17, 15:27, 11:27, 18:14)

Ф: Де Коло (22), Гудурич (10).

Ц: Клайберн (34 + 7 подборов), Лундберг (22 + 7 подборов), Фойтманн (11).

Счет в серии — 0:3.

Российские болельщики по-прежнему надеются во второй раз в истории увидеть в «Финале четырех» Евролиги два российских клуба, и после двух раундов четвертьфинальных серий шансы на это выглядели далеко не призрачными.

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Напомним, что пять лет назад титул достался ЦСКА, а третье место занял краснодарский «Локомотив-Кубань», уступивший армейцам в полуфинале. Теперь же компанию московскому клубу стремится составить петербургский «Зенит». И встретиться между собой две российские команды могут только в финале.

Потери и волнение

Впрочем, до него еще нужно добраться. А у «Зенита» на пути к топ-4 соперник мощнейший — победитель регулярного чемпионата «Барселона». Для каталонцев, учитывая их статус, бюджет и состав, непопадание в полуфинал станет настоящей катастрофой. Но несмотря на это, петербуржцам вполне реально не пустить «Барсу» в следующий раунд.

«Зенит» уже стал главным возмутителем спокойствия в этом плей-офф — в первых матчах он стал единственным представителем нижней половины сетки, сумевшим выиграть в гостях и лишить соперника преимущества своей площадки. Впрочем, если считать и регулярный сезон, то перед этим матчем у петербуржцев и «Барселоны» равенство — по две победы в четырех встречах. Так что страха перед грандом у команды Хави Паскуаля точно не было.

Зато были опасения, связанные с кадровыми проблемами. «Зенит» еще до старта плей-офф потерял Понитку, а после выезда в Испанию лишился и очень важного «большого» Гудайтиса. Такие потери способны любую команду вывести из равновесия.

Похоже, присутствовало и волнение. Первые очки «Зенит» набрал только через три с половиной минуты после начала встречи — после нескольких атак вхолостую, пары потерь и фола в нападении Риверс попал «треху» уже при счете 0:6. Впрочем, и «Барса» впереди не блистала. А героем следующего отрезка первой четверти стал Пойтресс — он завершил красивый аллей-уп от Пангоса, отвесил «горшок» сопернику в следующей атаке и тут же забил в быстром нападении. Четыре подряд штрафных Томаса должны были уводить хозяев на перерыв лидерами, если бы не быстрая «бомба» Курича с дуги.

«Сквозняк» от легенды

Пойтресс продолжил зажигать и во второй 10-минутке, в которой у «Барселоны» на паркете появился суперветеран По Газоль. Его появление было обусловлено тем, что при большом количестве промахов гости проигрывали щиты, совсем потерялся в «краске» Миротич, и Шарунас Ясикявичус хотел расшевелить свою команду. Но в то же время выход Газоля совпал с рывком «Зенита» 7:0, а сам седовласый центровой запомнился в первую очередь «сквозняком» при попытке забить издали.

Но когда на площадку вернулся Дэвис, семь очков преимущества «Зенита» растаяли как снег в апреле: не успели болельщики порадоваться красивому аллей-упу Пангоса на Блэка, как «Барса» набрала восемь очков подряд. Пять из них пришлись на долю Дэвиса, который успел еще между делом накрыть Холлинса. В итоге первая половина закончилась с минимальным перевесом гостей.

Дэвис и после большого перерыва продолжил играть очень мощно, набирая едва ли не половину всех очков «Барселоны» — забивал и сверху, и издали, и подборы в нападении собирал. И перевес гостей начал постепенно расти. «Зенит» же начал слишком часто ошибаться на обеих концах площадки. К тому же у хозяев, в отличие от первых матчей, хромал процент реализации атак и безмолвствовали снайперы — Пангос первую «треху» забил только в середине третьей четверти.

Поэтому к концовке третьей четверти отрыв «Барсы» достиг 10 очков, и это было огромной проблемой «Зенита» на оставшуюся часть встречи. Как и большое количество проигранных отскоков на собственном щите. Но «трешка» Бэрона помогла петербуржцам остаться в деле перед последней 10-минуткой. Он же в ее начале добавил еще одно дальнее попадание, сократив отставание до минимума.

Но полоса невезения для хозяев на этом не закончилась. Сначала «Барса» набрала четыре очка в одной атаке усилиями Миротича и Газоля, затем от двух игроков «Зенита» мяч каким-то немыслимым образом выскочил к тому же Миротичу, забившему с фолом. К тому же это нарушение стало последним в матче для Пойтресса. Но, к чести петербуржцев, бороться они не бросали, постоянно держа соперников в тонусе. Хотя при продолжающихся проблемах с дальними попаданиями отставание в -8 очков было серьезным. В итоге в концовке снайперы «Зенита» так и не разошлись, а герой «Барселоны» Дэвис завершил начатое. Теперь у петербуржцев есть два дня для того, чтобы провести работу над ошибками, снова найти бросок и вернуть серию в Каталонию.

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Заминка на старте

У ЦСКА задача была гораздо проще, чем у «Зенита», ведь в Стамбул они прибыли, ведя у «Фенербахче» 2:0 в серии. Причем обе московские победы команда Димитриса Итудиса одержала уверенно, с хорошим запасом, вопреки всем кадровым неурядицам. Впрочем, у турецкого клуба были припасены свои козыри. Вернулись в состав пропустившие выезд основной центровой Веселы, а также американец Эдди. К тому же в плей-офф случиться может всякое — накануне это показал «Реал», после двух поражений в одну калитку от «Эфеса» одержавший красивую волевую победу в домашнем матче.

И начало третьей встречи оказалось для армейцев обескураживающим. Веселы быстро стал царить под щитами, набрав четыре очка, Биберович забил с фолом в контратаке, а после «трешки» Де Коло счет стал 12:0. После молчания в три с половиной минуты длиной атака ЦСКА взорвалась дальними попаданиями Клайберна и Фойтманна. Но «Фенер» тут же ответил очередным проходом Веселы и перехватом Де Коло, после которого издали зарядил Гудурич. И тут же добавил вторую «треху». В обороне у армейцев в эти минуты царил сумбур. Благо нападение помогло сократить двузначное отставание.

«Фенербахче» в лице Де Коло и Веселы продолжал контролировать ход игры до середины второй четверти, после чего в игре хозяев наступил провал. Глубже, чем знаменитый пятигорский. ЦСКА взорвался и меньше чем за три с половиной минуты соорудил рывок 15:2. Его вдохновителями выступили Лундберг, набравший пять очков подряд, и Клайберн, следом добавивший еще шесть. Они же продолжили верховодить армейской атакой и в оставшееся до перерыва время.

Коллапс имени Веселы

В самом же начале второй половины у «Фенера» случился мини-коллапс. Внезапно и меньше чем за минуту отфолился Веселы — к нарушению правил у своего кольца быстро добавились фол в нападении, вспышка ярости и «технарь». А второй судьи выписали скамейке турецкой команды. В итоге армейцы набрали шесть (!) очков за одну атаку — три штрафных от Клайберна и «треха» Лундберга. А следом издали попали еще и Хэкетт с Шенгелией. После этого разрыв в счете достиг 19 очков, и серию можно было закрывать досрочно.

К седьмой минуте третьей четверти счет в ней был 21:3 в пользу ЦСКА, и оставшаяся часть игры превратилась в товарищескую. Клайберн разменял четвертый десяток набранных очков и наверняка станет лучшим игроком недели, армейцы не подпускали соперников ближе чем на «+17» и не стали выпускать на площадку резервистов.

Таким образом, ЦСКА вышел в «Финал четырех» в девятый раз подряд и в 17-й за последние 18 розыгрышей турнира. И будет ждать завершения серии «Эфеса» с «Реалом». Возможно, уже в полуфинале нас ждет еще одна российско-турецкая битва с крайне привлекательной афишей.