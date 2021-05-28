ЦСКА простился с титулом лучшей команды Европы. Клайберн не стал супергероем

В полуфинале Евролиги российский клуб отыграл у «Анадолу» больше 20 очков, но не реализовал две отличных возможности в концовке.

Евролига. «Финал четырех». Полуфинал

ЦСКА (Россия) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 86:89 (15:25, 22:24, 18:22, 31:18)

Ц: Клайберн (26), Хэкетт (17), Лундберг (15).

А: Мицич (25), Шанлы (19), Бобуа (15).

Матчи в Кельне проходят без зрителей.

Впервые за долгие годы ЦСКА приехал на «Финал четырех» в статусе андердога. Команда Димитриса Итудиса больше не имеет в составе звезд первой величины (Теодосич, Де Коло, Серхио Родригес), а по ходу сезона потеряла двух ключевых игроков. Во многом благодаря Майку Джеймсу и Николе Милутинову армейцы с октября по декабрь выиграли 12 матчей подряд в регулярке и практически обеспечили себе место в плей-офф. В январе во время игры с «Баварией» сломался Милутинов (операция на плече и длительное восстановление). За несколько дней до этого Джеймс во второй раз на повышенных тонах поговорил с Итудисом. Президент армейцев Андрей Ватутин примирил стороны, но ненадолго. В марте Майку дали вольную.

В феврале ЦСКА вынужденно вышел на рынок, заплатив неустойку за центрового Майкла Эрика и разыгрывающего Иффе Лундберга. Оба очень помогли команде весной. Эрик иногда заставлял забыть о травме Милутинова (матчи с «Зенитом», «Химками» и «Виллербаном»), а Лундберг доказал, что готов играть важную роль в большом клубе (датчанин мечтает уехать в НБА). Понятно, что замена Джеймса на Лундберга не прошла бесследно. Итудису пришлось полностью перестраивать игру своей команды в атаке. Если раньше большинство комбинаций было заточено под Майка, то теперь надо было найти новых лидеров. Парней, кто готов брать на себя инициативу в тех случаях, когда у команды не идет. В разных играх эту роль на себя примеряли Клайберн, Хэкетт, Лундберг и Шенгелия (последний наконец-то стал оправдывать вложенные в него средства).

В плей-офф ЦСКА улыбнулась удача. Баскетбольный бог, видимо, отблагодарил команду за все страдания. У «Фенербахче» — одной из лучших команд Евролиги второй половины сезона — из-за положительных тестов на коронавирус вылетели полкоманды и главный тренер Кокошков. Как итог — 3:0 в пользу москвичей и очередная путевка в «Финал четырех».

Тут ЦСКА ждал другой турецкий гранд — «Анадолу Эфес». Клуб с отличным бюджетом был близок к тому, чтобы построить команду-династию. В решающем матче «Финала четырех» — 2019 их притормозил ЦСКА, потом пандемия (команда выиграла 24 матча из 28 до экстренного закрытия сезона), а этим летом MVP Евролиги-2020/21 Василие Мицич уезжает в НБА. Контракты заканчиваются еще у ряда лидеров. То есть команда Атамана сейчас находится в такой же ситуации, как ЦСКА два года назад. Это последний шанс этого состава выиграть что-то особенное.

Плохое начало

Перед игрой почти все эксперты сошлись во мнении, что переиграть «Эфес» москвичи смогут, если:

— сдержат звездных защитников соперника (в свой лучший день Мицич, Ларкин и Бобуа на троих набирают по 60 очков);

— смогут найти лидера в атаке и показать чемпионский характер;

— воспользоваться слабой игрой в защите от Ларкина. Так Итудис сделал с «Зенитом», когда «малыши» ЦСКА раз за разом атаковали через Пангоса.

Атаман, конечно, также понимал этот маневр и приготовил своему визави сюрприз. Ларкин вышел только на последнюю минуту первой четверти. За это время его партнеры уже создали «Анадолу» двузначное преимущество. Мицич раздавал отличные передачи, Бобуа забил все три трехочковые попытки, Симон здорово вышел со скамейки, а Шанлы поставил такой мощный «горшок» Эрику, что нигериец тут же отправился в конец скамейки запасных до конца встречи.

Во второй четверти у Клайберна и компании появилась возможность атаковать через миниатюрного Ларкина. В первой пятиминутке это удавалось, разрыв сократился до «-9», но развить свой успех не удалось. Хиллиард не попадал фирменные дальние броски (всего у ЦСКА 3 из 13 трехочковых в первой половине), а Шанлы и Синглтон очень здорово страховали своих партнеров, когда баскетболисты армейцев шли под кольцо. Смущало и количество потерь (8). Впрочем, это легко можно объяснить тем, что два разыгрывающих команды Стрелниекс и Лундберг прибыли в Кельн без длительной игровой практики. Мяч разыгрывали Хэкетт и Клайберн. И если бы не агрессивные действия последнего, то победитель матча был бы заранее предрешен. Уилл забросил трудовой бросок под сирену (всего 15 очков из 37 своей команды), оставив своей команде шансы на общий успех.

Время Мицича

ЦСКА мог спасти мощный провал турок. Но игроки «Эфеса» вышли на третью четверть настолько мотивированными, что просто смели соперника с паркета. Мицич забивал невероятные броски (всего 9 очков в третьей десятиминутке), а «большие» ЦСКА несколько раз потеряли Шанлы под кольцом. Преимущество турков перевалило за 20 очков. И это — без сидевших на скамейке Ларкина и Данстона.

Итудис взял тайм-аут. Москвичи после этого включили прессинг по всей площадке, а игра наконец-то пошла у Лундберга. Датчанин набрал 7 очков подряд, но индивидуальные успехи датчанина были разбиты его необязательным техническим фолом на Мициче. Следом Шенгелия допустил пару потерь подряд. Показалось, что ЦСКА обречен, но тут занервничали турки.

Армейцы выиграли концовку, сократив отставание до «-16», а в начале четвертой подарили надежду своим болельщикам. Ухов забил важный трехочковый, Ларкин промазал в любимом проходе в левую сторону, а в следующей атаке провалился в защите против Лундберга. Разница сократилась до «-10». Уже Атаман взял экстренный тайм-аут и попытался успокоить своих игроков.

Возрождение

В действиях баскетболистов ЦСКА появилась уверенность. Настроение немного подпортил пятый фол Иффе за семь минут до конца, но армейцы продолжили погоню. Хэкетт забил в проходе, сократив отставание до «-8». В ответной атаке Мицич получил фол в нападении и вынудил турецкого тренера взять последний минутный перерыв. Играть оставалось чуть больше четырех минут. Теперь уже Ларкин получил возможность решить исход эпизода, но нарвался на перехват от Хэкетта. Итальянец забил в проходе с фолом. Так от суперпреимущества «Эфеса» осталось всего пять очков. А в следующем эпизоде Дэни стал настоящим героем пятиминутки, спровоцировав на фол в нападении Мицича. Серб получил четвертый фол и присел на скамейку.

Атаман заменил Мицича на Бобуа. Чемпион НБА охладил пыл ЦСКА, забив два средних броска подряд, но все понимали, что борьба только начинается. Клайберн забил в проходе (82:85), Ларкин показал, какие у него быстрые руки (87:82). Именно с таким счетом команды зашли в последние две минуты.

Описывать, что творилось дальше, не имеет особого смысла. Обе команды отдали последние атаки на откуп своим лидерам. Но Ларкин и Клайберн промазали в решающем владении. Все это привело к тому, что за 8 секунд до конца преимущество турков составляло два очка. В тайм-ауте армейцы договорились, что Клайберн будет бросать на победу, но трехочковый бросок Уилла пришелся в переднюю дужку. Он не стал супергероем, а ЦСКА не смог защитить титул. Отыграться с «минус 20» и проиграть такую концовку — очень и очень обидно.