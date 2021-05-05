«Зенит», спасибо и до свидания! В «Финале четырех» не будет двух российских клубов

В решающем пятом матче четвертьфинала Евролиги подопечные Хавьера Паскуаля не смогли на выезде обыграть грозную «Барселону».

Евролига. Четвертьфинал

Пятый матч

«Барселона» — «Зенит» — 79:53 (23:14, 20:16, 14:9, 22:14)

Б: Хиггинс (15), Калатес (12), Дэвис (11 + 8 подборов), Курич (11)

З: Пойтресс (11), Бэрон (9), Пангос (7)

Счет в серии — 3:2

Нынешний сезон главного клубного турнира Старого света уже исторический — впервые сразу три из четырех серий плей-офф добрались до счета 2:2 и решающих матчей. В том числе и соперничество «Барселоны» и «Зенита», а ведь речь о борьбе первого и восьмого клубов «регулярки».

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Миссия — невыполнима

Петербуржцы уже вошли в историю, но этого, конечно, им было мало. «Зенит» очень хотел победить и впервые попасть в «Финал четырех», но эта задача была трудновыполнимой, с какой стороны ни взгляни. «Барса» — соперник грозный, сильный, титулованный, с отличным подбором игроков и результатами в нынешнем сезоне.

С другой стороны, если «Зенит» победил каталонцев в трех из шести очных встреч, считая «регулярку», то почему бы не сделать это и в четвертый раз. Тем более, что «Барселона» последние два пятых матча в рамках плей-офф Евролиги проигрывала — «Эфесу» в 2019-м и «Локомотиву-Кубани» в 2016-м. Хотя оба раза решающий матч сине-гранатовые проводили в гостях. А история турнира пока не знает случаев, когда стоящая выше в посеве команда проигрывала пятый матч у себя дома. Равно как и случаев, чтобы восьмые по итогам «гладкого» сезона выбивали из плей-офф первых.

В первом матче вечера, кстати, определялся соперник по полуфиналу для московского ЦСКА — действующие чемпионы единственные вышли в «Финал четырех» досрочно, и ждали победителя серии между «Эфесом» и «Реалом». Мадридцы в предыдущих трех розыгрышах неизменно проходили эту стадию, но в нынешнем дошли до пятой игры с помощью максимального напряжения сил и маленьких спортивных чудес. Вот и на этот раз им удалось по ходу встречи отыграть отставание в 12 очков, но в концовке сильнее оказался все-таки «Эфес». Получается, что полуфинал-2021 станет повторением финала-2019.

Беда с атакой

Команды на паркете «Палау Блауграна» долго осматривались — счет Холлинз со штрафных открыл только в начале второй минуты игры и после нескольких неудачных атак. Следом в протоколе отметились лидеры команд в этой серии — Пангос у «Зенита» и Дэвис у «Барсы». Причем американский центровой уже на третьей минуте сел на скамейку, уступив место По Газолю. Так рано на площадке в этой серии суперветерана мы еще не видели. А канадский разыгрывающий «Зенита», напротив, следом положил «треху». На что тем же в следующей атаке ответил его визави Калатес.

Следом греческий защитник красиво ассистировал Газолю и тоже уселся на скамейку, получив второй фол. Впрочем, и оставшийся на площадке Пангос своим партнерам не помог, совершив две потери подряд. Игра уже к середине первой четверти показала, что в ней есть нерв и огромное психологическое напряжение. Ошибки Пангоса и точные штрафные Ханги и Миротича помогли «Барселоне» совершить рывок 9:0.

Преимущество каталонцев достигло восьми очков — «Зенит» в эти минуты очень неплохо смотрелся в обороне, но впереди у гостей не получалось вообще ничего. Обидные потери, неточные передачи, неудачные броски стоили команде больше, чем частые перехваты и хорошая работа на подборе. К тому же в концовке четверти удачно вернулся в игру Дэвис.

Еще раз Шарунас Ясикявичюс угадал с заменой в начале второй 10-минутки. Молодой Больмаро не только за счет желания и активности сковал на своей половине площадки Пангоса, но еще и красиво вколотил мяч сверху после прорыва к кольцу. А затем почти сразу же попал «треху» — преимущество «Барсы» впервые в матче стало двузначным, и Хави Паскуаль попросил тайм-аут.

Десятая молодость Газоля

По его итогам на Больмаро управу быстро нашли, но вот игра в атаке у «Зенита» по-прежнему была в розыске. Как и дальние броски, которых гости к середине второй четверти реализовали один из девяти. Тогда как «Барса» продолжала методично набирать очки — «трешки» Курича, «плюс один» от Газоля. В какой-то момент преимущество хозяев достигло «+16», и заметно сократить его к перерыву не удалось.

Уже в самом начале третьей четверти «подвисли» на фолах Дэвис и Миротич. Это ограничило ротацию «Барселоны» и количество вариантов, но в атаке хозяева и так справлялись неплохо. А в обороне им помогал и «Зенит». Процент реализации у петербуржцев был просто удручающим. Чего не скажешь про «Барсу» — после еще одной «трешки» Калатеса отрыв сине-гранатовых вырос до «+20». Хозяева набрали 12 очков подряд и почти закрыли вопрос о победителе.

Тем временем лучший матч в серии проводил Газоль — он как в молодые годы отвешивал блок-шоты налево и направо, собирал отскоки, забивал и вообще смотрелся здорово. Тогда как «Зенит» за всю третью четверть на всю команду набрал 9 очков. И продолжал записывать видеопособие под названием «Как не надо играть в атаке, если вы хотите выйти в полуфинал».

Последняя 10-минутка кардинально не изменила положение дел, да и вряд ли это было вообще возможно. «Зениту» не удалось сделать последний шаг к «Финалу четырех», но вряд ли мы можем их за это упрекнуть. Вчерашние дебютанты Евролиги попали в восьмерку лучших и до последнего бились с испанским грандом. За это команда достойна уважения.